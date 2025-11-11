SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Zhuo
Zhang Zhuo

Zhuo

Zhang Zhuo
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
385
Bénéfice trades:
226 (58.70%)
Perte trades:
159 (41.30%)
Meilleure transaction:
234.84 USD
Pire transaction:
-603.68 USD
Bénéfice brut:
5 490.02 USD (760 588 pips)
Perte brute:
-3 751.36 USD (123 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (262.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
782.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.16%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
118
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.32
Longs trades:
342 (88.83%)
Courts trades:
43 (11.17%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
4.52 USD
Bénéfice moyen:
24.29 USD
Perte moyenne:
-23.59 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-460.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-733.18 USD (8)
Croissance mensuelle:
66.43%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 321.79 USD (27.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.29% (1 321.96 USD)
Par fonds propres:
0.34% (17.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 274
AUDCAD 44
AUDUSD 31
EURUSD 20
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 123
AUDUSD -12
EURUSD 18
GBPUSD 7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 86K
AUDCAD 2K
AUDUSD -907
EURUSD 2K
GBPUSD 695
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +234.84 USD
Pire transaction: -604 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +262.98 USD
Perte consécutive maximale: -460.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.42 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
66 plus...
为了安全起见，建议至少使用 500 倍杠杆和 5000 美元，或者根据您的本金和杠杆比例调整金额。
Aucun avis
2025.11.11 11:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
