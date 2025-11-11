- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
385
Bénéfice trades:
226 (58.70%)
Perte trades:
159 (41.30%)
Meilleure transaction:
234.84 USD
Pire transaction:
-603.68 USD
Bénéfice brut:
5 490.02 USD (760 588 pips)
Perte brute:
-3 751.36 USD (123 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (262.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
782.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.16%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
118
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.32
Longs trades:
342 (88.83%)
Courts trades:
43 (11.17%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
4.52 USD
Bénéfice moyen:
24.29 USD
Perte moyenne:
-23.59 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-460.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-733.18 USD (8)
Croissance mensuelle:
66.43%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 321.79 USD (27.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.29% (1 321.96 USD)
Par fonds propres:
0.34% (17.36 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|274
|AUDCAD
|44
|AUDUSD
|31
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|123
|AUDUSD
|-12
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|-907
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|695
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +234.84 USD
Pire transaction: -604 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +262.98 USD
Perte consécutive maximale: -460.30 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 322
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.85 × 188
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
为了安全起见，建议至少使用 500 倍杠杆和 5000 美元，或者根据您的本金和杠杆比例调整金额。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
66%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
5
46%
385
58%
100%
1.46
4.52
USD
USD
24%
1:500