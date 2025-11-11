SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Turn 10 win
Shu Jun Zhao

Turn 10 win

Shu Jun Zhao
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 65%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
54 (83.07%)
Perte trades:
11 (16.92%)
Meilleure transaction:
33.10 USD
Pire transaction:
-23.70 USD
Bénéfice brut:
197.76 USD (420 144 pips)
Perte brute:
-79.27 USD (3 822 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (41.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
86.13%
Charge de dépôt maximale:
100.84%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
3.44
Longs trades:
38 (58.46%)
Courts trades:
27 (41.54%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
1.82 USD
Bénéfice moyen:
3.66 USD
Perte moyenne:
-7.21 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-33.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.52 USD (2)
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.48 USD (12.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.48% (34.48 USD)
Par fonds propres:
34.46% (103.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD_ 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD_ 142
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD_ 3.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.10 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +41.96 USD
Perte consécutive maximale: -33.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

记录一个1000人民币账户之旅。
Aucun avis
2025.11.11 09:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
