Hamed Samani

Maladen

Hamed Samani
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
0%
PlexyTrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
8 (57.14%)
Perte trades:
6 (42.86%)
Meilleure transaction:
2 900.84 USD
Pire transaction:
-2 118.04 USD
Bénéfice brut:
13 157.29 USD (89 626 pips)
Perte brute:
-8 382.72 USD (93 554 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (7 517.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 517.23 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
7 (50.00%)
Courts trades:
7 (50.00%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
341.04 USD
Bénéfice moyen:
1 644.66 USD
Perte moyenne:
-1 397.12 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2 859.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 859.91 USD (2)
Croissance mensuelle:
269.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
624.62 USD
Maximal:
3 319.93 USD (70.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 900.84 USD
Pire transaction: -2 118 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +7 517.23 USD
Perte consécutive maximale: -2 859.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PlexyTrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Robat Mladen
Aucun avis
2025.11.11 08:20
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.25% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 08:20
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.75% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 08:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 08:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
