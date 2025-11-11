SignauxSections
Hatthachai Phukanmatsakun

Winezone29

Hatthachai Phukanmatsakun
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -29%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
197
Bénéfice trades:
117 (59.39%)
Perte trades:
80 (40.61%)
Meilleure transaction:
156.53 USD
Pire transaction:
-250.37 USD
Bénéfice brut:
1 924.50 USD (388 175 pips)
Perte brute:
-2 341.41 USD (61 484 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (73.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.80 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
18.04%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
115 (58.38%)
Courts trades:
82 (41.62%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-2.12 USD
Bénéfice moyen:
16.45 USD
Perte moyenne:
-29.27 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-60.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-250.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
-34.86%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
416.91 USD
Maximal:
686.95 USD (185.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.26% (319.62 USD)
Par fonds propres:
89.81% (1 098.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 140
XAUUSD 43
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD -263
XAUUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD -6.5K
XAUUSD -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +156.53 USD
Pire transaction: -250 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +73.29 USD
Perte consécutive maximale: -60.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.74 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8242
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3443
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Coinexx-Live
4.75 × 8
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 plus...
Aucun avis
2025.11.11 07:20
High current drawdown in 90% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 07:20
A large drawdown may occur on the account again
