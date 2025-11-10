SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TraderGold7
Low Boon Bin

TraderGold7

Low Boon Bin
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 636%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
80
Bénéfice trades:
72 (90.00%)
Perte trades:
8 (10.00%)
Meilleure transaction:
88.94 USD
Pire transaction:
-108.18 USD
Bénéfice brut:
788.45 USD (49 636 pips)
Perte brute:
-294.69 USD (15 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (164.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
226.44 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
72.65%
Charge de dépôt maximale:
10.14%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
41 (51.25%)
Courts trades:
39 (48.75%)
Facteur de profit:
2.68
Rendement attendu:
6.17 USD
Bénéfice moyen:
10.95 USD
Perte moyenne:
-36.84 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-183.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-183.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
635.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
183.50 USD (25.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.19% (183.50 USD)
Par fonds propres:
6.71% (18.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 71
USA100 7
USA30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 385
USA100 108
USA30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 18K
USA100 16K
USA30 200
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.94 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +164.96 USD
Perte consécutive maximale: -183.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hi Guys,Im Trader Gold Malaysia.

My Trading Skill Just Simple & Analysis with EMA.

Aucun avis
2025.11.11 00:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 21:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TraderGold7
35 USD par mois
636%
0
0
USD
272
USD
2
0%
80
90%
73%
2.67
6.17
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.