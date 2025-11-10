SignauxSections
NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA

GrowHigh Bot

NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
MEXGlobalFinancial-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
32 (84.21%)
Perte trades:
6 (15.79%)
Meilleure transaction:
38.62 USD
Pire transaction:
-39.42 USD
Bénéfice brut:
520.44 USD (26 007 pips)
Perte brute:
-110.10 USD (5 503 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (252.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.40 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.65
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
9.42
Longs trades:
35 (92.11%)
Courts trades:
3 (7.89%)
Facteur de profit:
4.73
Rendement attendu:
10.80 USD
Bénéfice moyen:
16.26 USD
Perte moyenne:
-18.35 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-43.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.58 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.58 USD
Maximal:
43.58 USD (2.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD... 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD... 410
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD... 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.62 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +252.40 USD
Perte consécutive maximale: -43.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXGlobalFinancial-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GrowHigh Bot will make anywhere between 10 - 25% per month on safe mode with less DD.

Grow your account like a pro with GrowHigh Bot. No more sleep less nights, No more stress on watching charts 24/5.

The strategy behind the bot is very brilliant which adapts to any market condition. It has dynamic SL build in, so no more account blow up. 

No grid / No Martingale 

Note: Starting balance required at least 3k

Any questions? feel free to contact me.

Aucun avis
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
