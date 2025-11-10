- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD...
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD...
|410
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD...
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXGlobalFinancial-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
GrowHigh Bot will make anywhere between 10 - 25% per month on safe mode with less DD.
Grow your account like a pro with GrowHigh Bot. No more sleep less nights, No more stress on watching charts 24/5.
The strategy behind the bot is very brilliant which adapts to any market condition. It has dynamic SL build in, so no more account blow up.
No grid / No Martingale
Note: Starting balance required at least 3k
Any questions? feel free to contact me.