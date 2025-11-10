SignauxSections
Ivan Kravchenko

Golda

Ivan Kravchenko
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
159
Bénéfice trades:
89 (55.97%)
Perte trades:
70 (44.03%)
Meilleure transaction:
792.80 USD
Pire transaction:
-817.70 USD
Bénéfice brut:
11 560.12 USD (111 216 pips)
Perte brute:
-9 963.70 USD (95 067 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (770.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 336.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
75 (47.17%)
Courts trades:
84 (52.83%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
10.04 USD
Bénéfice moyen:
129.89 USD
Perte moyenne:
-142.34 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-103.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 385.26 USD (5)
Croissance mensuelle:
-82.46%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 129.66 USD
Maximal:
1 890.87 USD (97.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 56
EURUSD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
BTCUSD -917
EURUSD 119
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD -4.3K
EURUSD -3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +792.80 USD
Pire transaction: -818 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +770.58 USD
Perte consécutive maximale: -103.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
ForexClub-MT5 Real Server
3.37 × 137
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
AMarkets-Real
3.72 × 4812
RoboForex-Pro
7.00 × 20
2025.11.10 18:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
