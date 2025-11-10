Cette stratégie est basée sur du trading sur grilles avec des paires en Yen.



-Elle utilise des lots fixes (sans système de marge) afin de mieux contrôler le risque.



-Chaque configuration de grille inclut un stop loss pour la protection et vise de petits profits réguliers afin de réduire le drawdown et de limiter les frais de trading.

-

Le système est conçu pour tirer parti de la volatilité quotidienne du marché, ouvrant souvent plusieurs positions simultanément selon les mouvements des prix.