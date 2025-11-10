SignauxSections
Zi Hao Mao

Iven BreakOut EA

Zi Hao Mao
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
Exness-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
39 (79.59%)
Perte trades:
10 (20.41%)
Meilleure transaction:
317.28 USD
Pire transaction:
-160.00 USD
Bénéfice brut:
1 091.21 USD (104 889 pips)
Perte brute:
-295.81 USD (34 581 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (507.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
507.54 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
67.56%
Charge de dépôt maximale:
8.12%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
4.97
Longs trades:
20 (40.82%)
Courts trades:
29 (59.18%)
Facteur de profit:
3.69
Rendement attendu:
16.23 USD
Bénéfice moyen:
27.98 USD
Perte moyenne:
-29.58 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
44.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.18 USD
Maximal:
160.00 USD (5.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.83% (160.00 USD)
Par fonds propres:
1.15% (24.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 8
USTEC 8
US500 8
ETHUSD 5
BTCUSD 5
EURUSD 4
GBPUSD 4
AUDUSD 3
NZDUSD 2
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 0
USTEC -33
US500 -1
ETHUSD 65
BTCUSD 577
EURUSD -34
GBPUSD 91
AUDUSD 105
NZDUSD 2
XAUUSD 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 3
USTEC -6.6K
US500 -811
ETHUSD 3.2K
BTCUSD 72K
EURUSD -335
GBPUSD 303
AUDUSD 130
NZDUSD 23
XAUUSD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +317.28 USD
Pire transaction: -160 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +507.54 USD
Perte consécutive maximale: -0.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18
0.00 × 1
TradenextCapital-Live_Asia
0.00 × 2
IronFX-Real11
0.00 × 1
ForexTrend-Trade7
0.00 × 40
Tradeview-Live
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 7
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
DenizFX-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 12
ICMarkets-Live2
0.00 × 32
ICMarkets-Live06
0.00 × 37
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 9
FidelisCapitalMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live
0.01 × 146
ICMarkets-Live10
0.02 × 61
Pepperstone-Edge02
0.06 × 88
Armada-Live
0.07 × 394
Exness-Real3
0.09 × 103
Pepperstone-Demo01
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live23
0.13 × 39
154 plus...
This is an extremely effective breakthrough strategy, highly reliable, having undergone 3 years of testing on a simulated trading account with substantial profits. It features fully automated trading with no manual intervention required.
Aucun avis
2025.11.10 15:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

