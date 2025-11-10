SignauxSections
Ping Capital
Fernando De Godoi Do Nascimento

Ping Capital

Fernando De Godoi Do Nascimento
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 12%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
17 (89.47%)
Perte trades:
2 (10.53%)
Meilleure transaction:
1.89 USD
Pire transaction:
-3.86 USD
Bénéfice brut:
17.32 USD (1 730 pips)
Perte brute:
-6.71 USD (670 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (9.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.42 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
86.01%
Charge de dépôt maximale:
136.93%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
48 minutes
Facteur de récupération:
1.58
Longs trades:
1 (5.26%)
Courts trades:
18 (94.74%)
Facteur de profit:
2.58
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
1.02 USD
Perte moyenne:
-3.36 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-6.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.71 USD (2)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.71 USD (17.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.10% (6.71 USD)
Par fonds propres:
20.59% (32.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 10
US500 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 4
US500 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 377
US500 683
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.89 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +9.42 USD
Perte consécutive maximale: -6.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 452
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
We started with just $30, proving that true discipline begins with small amounts. If we can protect and grow a small capital, imagine the same precision applied to larger investments. Our strategies combine support and resistance, supply and demand zones, and confirmations with MAs 8, 17, and 72, ensuring consistent and responsible growth. At Ping Capital, every investment is unique — it’s not just about numbers, it’s about trust and vision.
Aucun avis
2025.11.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 14:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 14:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 13:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 13:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
