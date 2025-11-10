SignauxSections
Serhii Homelko

PulsePro

Serhii Homelko
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -30%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
955
Bénéfice trades:
440 (46.07%)
Perte trades:
515 (53.93%)
Meilleure transaction:
36.48 USD
Pire transaction:
-26.95 USD
Bénéfice brut:
1 319.21 USD (94 892 pips)
Perte brute:
-1 256.92 USD (83 532 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (15.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.59 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
56.94%
Charge de dépôt maximale:
10.86%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
548 (57.38%)
Courts trades:
407 (42.62%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
3.00 USD
Perte moyenne:
-2.44 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-63.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.45 USD (7)
Croissance mensuelle:
44.71%
Prévision annuelle:
542.53%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
113.55 USD
Maximal:
173.48 USD (58.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.55% (129.87 USD)
Par fonds propres:
14.07% (41.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 479
GBPUSD 162
EURUSD 107
USDJPY 99
XAGUSD 28
GBPJPY 26
USDCHF 17
CHFJPY 16
CADCHF 7
WTI 5
GBPCAD 3
USDCAD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
XAUEUR 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 269
GBPUSD -21
EURUSD -61
USDJPY -103
XAGUSD -6
GBPJPY -15
USDCHF -4
CHFJPY 4
CADCHF -1
WTI -4
GBPCAD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
NZDUSD 2
CADJPY 0
XAUEUR 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -927
USDJPY -9.8K
XAGUSD 40
GBPJPY -1.5K
USDCHF -123
CHFJPY 337
CADCHF -24
WTI -34
GBPCAD 95
USDCAD -1
AUDNZD -22
NZDUSD 77
CADJPY -2
XAUEUR 155
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.48 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +15.33 USD
Perte consécutive maximale: -63.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.62 × 334
Tickmill-Live
0.67 × 3
FXCL-Main2
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.82 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 46
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.18 × 104
ICMarkets-Live04
1.24 × 29
Semi-automatic trading in gold, and fully automatic trading in euros.
Aucun avis
2025.11.10 12:19
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.