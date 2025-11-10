Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17 0.00 × 3 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 5 Exness-Real26 0.00 × 10 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 ICMarkets-Live14 0.14 × 7 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarketsSC-Live17 0.50 × 2 Tickmill-Live04 0.53 × 898 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.58 × 24 ICMarketsSC-Live25 0.59 × 94 RoboForex-ECN-3 0.62 × 334 Tickmill-Live 0.67 × 3 FXCL-Main2 0.67 × 3 TitanFX-01 0.72 × 96 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 ICMarkets-Live16 0.82 × 11 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.02 × 46 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 AMarkets-Real 1.18 × 104 ICMarkets-Live04 1.24 × 29 53 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou