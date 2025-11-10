SignauxSections
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Glister Gold

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
Exness-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
44 (97.77%)
Perte trades:
1 (2.22%)
Meilleure transaction:
40.20 USD
Pire transaction:
-0.01 USD
Bénéfice brut:
172.46 USD (81 366 pips)
Perte brute:
-0.01 USD (1 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (159.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
159.47 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.01%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
17245.00
Longs trades:
38 (84.44%)
Courts trades:
7 (15.56%)
Facteur de profit:
17246.00
Rendement attendu:
3.83 USD
Bénéfice moyen:
3.92 USD
Perte moyenne:
-0.01 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
21.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.01 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.01 USD)
Par fonds propres:
6.32% (58.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 19
XAUUSDm 14
GBPJPYm 6
GBPUSDm 2
AUDUSDm 2
EURJPYm 1
AUDCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 28
XAUUSDm 83
GBPJPYm 12
GBPUSDm 3
AUDUSDm 42
EURJPYm 1
AUDCHFm 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 2.3K
XAUUSDm 76K
GBPJPYm 1.8K
GBPUSDm 307
AUDUSDm 986
EURJPYm 100
AUDCHFm 124
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.20 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +159.47 USD
Perte consécutive maximale: -0.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold Trading
Aucun avis
2025.11.10 12:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 4.69% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
