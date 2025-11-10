SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Host Trader 2
Dai Thanh Le

Host Trader 2

Dai Thanh Le
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
776
Bénéfice trades:
554 (71.39%)
Perte trades:
222 (28.61%)
Meilleure transaction:
105.33 USD
Pire transaction:
-138.56 USD
Bénéfice brut:
5 481.50 USD (1 361 775 pips)
Perte brute:
-4 099.46 USD (1 116 253 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (148.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
148.78 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
5.75
Longs trades:
343 (44.20%)
Courts trades:
433 (55.80%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
9.89 USD
Perte moyenne:
-18.47 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-102.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-208.35 USD (5)
Croissance mensuelle:
976.86%
Algo trading:
11%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
240.35 USD (36.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.19% (240.35 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 728
BTCUSD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 124
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 169K
BTCUSD 76K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.33 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +148.78 USD
Perte consécutive maximale: -102.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Aucun avis
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
