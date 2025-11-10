SignauxSections
Qi Kai Fan

USTEC V2 Tickmill 140 testing

Qi Kai Fan
14 semaines
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
292
Bénéfice trades:
191 (65.41%)
Perte trades:
101 (34.59%)
Meilleure transaction:
14.01 USD
Pire transaction:
-21.26 USD
Bénéfice brut:
164.88 USD (1 031 407 pips)
Perte brute:
-202.06 USD (1 263 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (4.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.53 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
-0.76
Longs trades:
163 (55.82%)
Courts trades:
129 (44.18%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-0.13 USD
Bénéfice moyen:
0.86 USD
Perte moyenne:
-2.00 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
-16.29%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.34 USD
Maximal:
48.72 USD (45.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 192
USTEC 90
XAUUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -28
USTEC 1
XAUUSD -10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -237K
USTEC 6K
XAUUSD -785
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.01 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4.98 USD
Perte consécutive maximale: -8.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsSC-MT5
5.76 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
23 plus...
Personal Watching.

USTEC V2  system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.

5% risk.

From  2025-11-10, before tested other system.

