|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-209
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-937
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server
|0.00 × 1
This is a strategy that works overnight on GOLD (XAUUSD) through different scalping techniques, so a broker with good spreads and high leverage (1:100, 1:500) is required.
It aims to achieve a daily set profit based on account size, so it's advisable to regulated based on your accounts.
This is prop suitable as daily drawdown is limited.
Do NOT operate on your own on the same account to achieve max performance.
