SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXProGXver1
Van Vu Le

FXProGXver1

Van Vu Le
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
326
Bénéfice trades:
253 (77.60%)
Perte trades:
73 (22.39%)
Meilleure transaction:
42.44 USD
Pire transaction:
-31.82 USD
Bénéfice brut:
1 258.15 USD (470 663 pips)
Perte brute:
-533.67 USD (339 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (46.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
127
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
11.14
Longs trades:
150 (46.01%)
Courts trades:
176 (53.99%)
Facteur de profit:
2.36
Rendement attendu:
2.22 USD
Bénéfice moyen:
4.97 USD
Perte moyenne:
-7.31 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-65.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.02 USD (3)
Croissance mensuelle:
160.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
65.02 USD (5.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 259
EURUSD 27
USDJPY 22
GBPUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 639
EURUSD 34
USDJPY 18
GBPUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 130K
EURUSD 313
USDJPY 163
GBPUSD 307
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.44 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +46.54 USD
Perte consécutive maximale: -65.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
BenchMark-Real
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 20
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
527 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.09 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire