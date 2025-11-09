SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Algo Z
Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

Gui Gen Freddy Tay
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
9 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
287.47 SGD
Pire transaction:
0.00 SGD
Bénéfice brut:
1 025.08 SGD (8 360 pips)
Perte brute:
-8.62 SGD
Gains consécutifs maximales:
9 (1 025.08 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 025.08 SGD (9)
Ratio de Sharpe:
1.68
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.13%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
389.45
Longs trades:
3 (33.33%)
Courts trades:
6 (66.67%)
Facteur de profit:
118.92
Rendement attendu:
113.90 SGD
Bénéfice moyen:
113.90 SGD
Perte moyenne:
0.00 SGD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 SGD)
Perte consécutive maximale:
0.00 SGD (0)
Croissance mensuelle:
50.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.24 SGD
Maximal:
2.61 SGD (0.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 SGD)
Par fonds propres:
20.52% (486.27 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 282
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
AUDJPY 60
GBPJPY 225
AUDUSD 64
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.6K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
AUDJPY 1.3K
GBPJPY 2.5K
AUDUSD 749
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +287.47 SGD
Pire transaction: -0 SGD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 025.08 SGD
Perte consécutive maximale: -0.00 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.18 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6364
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 9
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.32 × 463
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.68 × 230
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.38 × 938
94 plus...
Aucun avis
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algo Z
999 USD par mois
51%
0
0
USD
3K
SGD
3
100%
9
100%
100%
118.91
113.90
SGD
21%
1:500
