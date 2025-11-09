SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BarakahPips 1
Md Hassan Habib Tareque

BarakahPips 1

Md Hassan Habib Tareque
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
Tickmill-Live04
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
31 (54.38%)
Perte trades:
26 (45.61%)
Meilleure transaction:
20.23 USD
Pire transaction:
-23.71 USD
Bénéfice brut:
193.09 USD (546 955 pips)
Perte brute:
-111.69 USD (871 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (73.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.27 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
82.16%
Charge de dépôt maximale:
2.43%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.58
Longs trades:
28 (49.12%)
Courts trades:
29 (50.88%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
1.43 USD
Bénéfice moyen:
6.23 USD
Perte moyenne:
-4.30 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-17.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.61 USD (4)
Croissance mensuelle:
45.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
51.61 USD (17.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.36% (51.61 USD)
Par fonds propres:
0.31% (0.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 15
XAUUSD 9
AUDUSD 8
EURUSD 5
USDCHF 5
GBPUSD 5
USDJPY 3
SOLUSD 3
USDCAD 2
ETHUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -34
XAUUSD 94
AUDUSD -5
EURUSD 8
USDCHF 7
GBPUSD -1
USDJPY -4
SOLUSD 14
USDCAD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -339K
XAUUSD 9.4K
AUDUSD -462
EURUSD 849
USDCHF 556
GBPUSD -36
USDJPY -624
SOLUSD 272
USDCAD 308
ETHUSD 4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.23 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +73.27 USD
Perte consécutive maximale: -17.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.54 × 278
Tickmill-Live
0.65 × 2152
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.70 × 3333
ICMarkets-Live07
0.71 × 1033
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
Pepperstone-Demo01
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live23
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.09 × 1200
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarketsSC-Live03
1.29 × 24
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 881
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
LQD1-Live01
1.35 × 551
Aucun avis
2025.11.09 09:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.