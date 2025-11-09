The signal managed by FX Prime Academy is built on a theory-based Core Trading System refined since 2014.





The strategy combines market structure, liquidity analysis, and momentum confirmation to identify high-probability trade setups with minimal drawdown.





Each trade is executed manually with strict adherence to risk parameters, no martingale, no grid, and no over-leverage.





The system’s core principles are discipline, data-driven execution, and capital protection. Every position is planned, not impulsive.





📊 Trading Focus:

Major & Cross FX pairs

Swing & intraday trades

Risk/Reward ratio above 1:2

Average risk per trade < 2%





Suitable for investors who prefer steady, consistent performance over aggressive, high-risk strategies.





In trading, sustainability matters more than speed.











