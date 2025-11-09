SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TBOT REBORN
Tonny Ciajono

TBOT REBORN

Tonny Ciajono
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 44%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
403 (96.18%)
Perte trades:
16 (3.82%)
Meilleure transaction:
16.17 USD
Pire transaction:
-75.35 USD
Bénéfice brut:
517.94 USD (34 269 661 pips)
Perte brute:
-295.99 USD (1 822 109 pips)
Gains consécutifs maximales:
275 (328.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
328.81 USD (275)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.89%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
436
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.29
Longs trades:
232 (55.37%)
Courts trades:
187 (44.63%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
0.53 USD
Bénéfice moyen:
1.29 USD
Perte moyenne:
-18.50 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-105.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.71 USD (11)
Croissance mensuelle:
44.39%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.94 USD
Maximal:
172.49 USD (21.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.01% (172.49 USD)
Par fonds propres:
15.81% (114.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 276
XAUUSD 137
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 153
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.9M
XAUUSD 17K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.17 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 275
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +328.81 USD
Perte consécutive maximale: -105.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 2
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
162 plus...
Aucun avis
2025.11.09 01:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
