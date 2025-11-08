SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Wave
Alexandre Sennes

Wave

Alexandre Sennes
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
24 (68.57%)
Perte trades:
11 (31.43%)
Meilleure transaction:
2 129.20 USD
Pire transaction:
-1 379.54 USD
Bénéfice brut:
25 427.35 USD (6 252 pips)
Perte brute:
-9 777.08 USD (2 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (6 035.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 035.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
6.11
Longs trades:
21 (60.00%)
Courts trades:
14 (40.00%)
Facteur de profit:
2.60
Rendement attendu:
447.15 USD
Bénéfice moyen:
1 059.47 USD
Perte moyenne:
-888.83 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2 467.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 467.59 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
630.60 USD
Maximal:
2 563.36 USD (2.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 4
EURUSD 4
GBPCAD 3
GBPUSD 3
GBPJPY 3
GBPCHF 3
EURCAD 2
USDJPY 2
EURCHF 2
USDCAD 1
AUDCHF 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 4.7K
EURUSD 638
GBPCAD -2.4K
GBPUSD 1.3K
GBPJPY -1.8K
GBPCHF 3.5K
EURCAD 3.1K
USDJPY 1.7K
EURCHF 692
USDCAD 1K
AUDCHF 226
AUDUSD 1.1K
AUDCAD 1.2K
EURJPY -332
AUDJPY 1.3K
GBPAUD -617
CHFJPY -1.2K
EURGBP 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 1.4K
EURUSD 228
GBPCAD -844
GBPUSD 690
GBPJPY -483
GBPCHF 428
EURCAD 1K
USDJPY 638
EURCHF 84
USDCAD 286
AUDCHF 46
AUDUSD 288
AUDCAD 270
EURJPY -96
AUDJPY 393
GBPAUD -254
CHFJPY -396
EURGBP 124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 129.20 USD
Pire transaction: -1 380 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6 035.72 USD
Perte consécutive maximale: -2 467.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.27 × 5126
VantageFXInternational-Live
0.41 × 22
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.12 × 433
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 150
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.88 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
TickmillUK-Live
3.43 × 7
XMGlobal-MT5 2
3.60 × 42
FXOpen-MT5
3.63 × 8
AdmiralMarkets-Live
3.64 × 290
FPMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
5.22 × 9
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
1to1 RR
Aucun avis
2025.11.08 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire