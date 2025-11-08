SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Samourai XAUUSD M5 750 EUR
OSMOSE

Samourai XAUUSD M5 750 EUR

OSMOSE
0 avis
35 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 128%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
817
Bénéfice trades:
657 (80.41%)
Perte trades:
160 (19.58%)
Meilleure transaction:
214.76 EUR
Pire transaction:
-321.82 EUR
Bénéfice brut:
2 879.80 EUR (311 764 pips)
Perte brute:
-2 351.25 EUR (317 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (44.23 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
710.92 EUR (63)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
407 (49.82%)
Courts trades:
410 (50.18%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.65 EUR
Bénéfice moyen:
4.38 EUR
Perte moyenne:
-14.70 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-188.79 EUR)
Perte consécutive maximale:
-631.34 EUR (2)
Croissance mensuelle:
130.23%
Prévision annuelle:
1 580.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
297.78 EUR
Maximal:
1 010.73 EUR (59.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.22% (1 010.73 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 263
F40 232
DE40 189
US30 72
AUDCAD 50
USTEC 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 623
F40 -12
DE40 -11
US30 61
AUDCAD -51
USTEC -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9K
F40 2.5K
DE40 -9.9K
US30 868
AUDCAD -2K
USTEC -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.29 × 7
FusionMarkets-Live
5.68 × 50
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
8.00 × 1
VantageInternational-Live 13
9.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
12.91 × 125
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real38
28.68 × 139
Samurai is a scalping signal on XAUUSD in M5.
Aucun avis
2025.11.08 18:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.07% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
