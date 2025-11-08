SignauxSections
Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
0 avis
113 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
41 (61.19%)
Perte trades:
26 (38.81%)
Meilleure transaction:
214.15 USD
Pire transaction:
-174.70 USD
Bénéfice brut:
1 608.22 USD (55 353 pips)
Perte brute:
-1 449.99 USD (44 687 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (407.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
407.14 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.29
Longs trades:
38 (56.72%)
Courts trades:
29 (43.28%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
2.36 USD
Bénéfice moyen:
39.22 USD
Perte moyenne:
-55.77 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-309.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-497.59 USD (5)
Croissance mensuelle:
25.18%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
427.58 USD
Maximal:
553.14 USD (85.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 158
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
16 plus...
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
Aucun avis
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
