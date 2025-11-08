SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Axiom Alpha
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 13%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
51 (69.86%)
Perte trades:
22 (30.14%)
Meilleure transaction:
33.95 USD
Pire transaction:
-13.47 USD
Bénéfice brut:
202.23 USD (13 290 pips)
Perte brute:
-71.52 USD (7 624 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (34.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.88 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.74%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.12
Longs trades:
37 (50.68%)
Courts trades:
36 (49.32%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
1.79 USD
Bénéfice moyen:
3.97 USD
Perte moyenne:
-3.25 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-18.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.37 USD (4)
Croissance mensuelle:
13.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.37 USD (1.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.63% (18.37 USD)
Par fonds propres:
1.53% (16.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 42
USDCHF 8
AUDCAD 8
NZDUSD 7
EURGBP 5
NZDCHF 2
NZDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 71
USDCHF 17
AUDCAD 10
NZDUSD 19
EURGBP 9
NZDCHF 3
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 2.9K
USDCHF 1.3K
AUDCAD 982
NZDUSD 1K
EURGBP -1.1K
NZDCHF 263
NZDCAD 278
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.95 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +34.88 USD
Perte consécutive maximale: -18.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
TradeMaxGlobal-Demo
0.33 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.52 × 31
Alpari-Pro.ECN
0.61 × 23
RoboForex-ECN-3
0.66 × 139
RoboForex-Prime
0.68 × 1326
AMarkets-Real
1.12 × 25
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
ICMarketsSC-Live09
1.50 × 8
FXChoice-Pro Live
1.73 × 22
RoboForex-ECN
1.97 × 238
GerchikCo-Live
2.60 × 5
ICMarketsSC-Live05
2.95 × 111
Coinexx-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.55 × 113
18 plus...
Aucun avis
2025.11.08 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
