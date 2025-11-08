Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OverflowingFinCapital-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 22 ICMarkets-Live20 0.00 × 7 Pepperstone-Edge06 0.00 × 1 EGlobal-Cent4 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 FxPro.com-Real07 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.17 × 12 ICMarketsSC-Live07 0.17 × 18 Pepperstone-Demo02 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live11 0.47 × 19 BlackBullMarkets-Live 0.75 × 4 ICMarkets-Live19 0.84 × 174 Pepperstone-Edge12 1.00 × 3 ICMarketsEU-Live17 1.20 × 5 Exness-Real18 1.33 × 3 Pepperstone-Edge03 1.89 × 122 ICMarkets-Live07 2.00 × 1 Pepperstone-Edge11 2.45 × 196 ICMarketsEU-Live18 3.00 × 1 RoboForex-ECN 3.22 × 27 Pepperstone-Edge05 3.90 × 10 Axi-US12-Live 4.00 × 1 5 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou