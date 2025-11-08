SignauxSections
Kua Cheng Yan

Smjianke999

Kua Cheng Yan
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
241
Bénéfice trades:
181 (75.10%)
Perte trades:
60 (24.90%)
Meilleure transaction:
32.22 USD
Pire transaction:
-174.84 USD
Bénéfice brut:
810.44 USD (67 489 pips)
Perte brute:
-2 094.64 USD (150 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (103.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
230.23 USD (24)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
215 (89.21%)
Courts trades:
26 (10.79%)
Facteur de profit:
0.39
Rendement attendu:
-5.33 USD
Bénéfice moyen:
4.48 USD
Perte moyenne:
-34.91 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-204.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-630.47 USD (6)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 514.43 USD
Maximal:
1 539.88 USD (136.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 240
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.3K
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -82K
BTCUSD -840
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.22 USD
Pire transaction: -175 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +103.27 USD
Perte consécutive maximale: -204.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.38 × 26
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
just trade
Aucun avis
2025.11.08 11:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 11:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 10:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.08 10:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.08 10:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
