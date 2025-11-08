SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dayli scalping grid
Hind Farghaoui

Dayli scalping grid

Hind Farghaoui
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
133 (91.72%)
Perte trades:
12 (8.28%)
Meilleure transaction:
9.54 USD
Pire transaction:
-4.17 USD
Bénéfice brut:
261.22 USD (23 740 pips)
Perte brute:
-11.06 USD (822 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (117.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.69 USD (59)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
5.87%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
150
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
56.09
Longs trades:
68 (46.90%)
Courts trades:
77 (53.10%)
Facteur de profit:
23.62
Rendement attendu:
1.73 USD
Bénéfice moyen:
1.96 USD
Perte moyenne:
-0.92 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.46 USD (3)
Croissance mensuelle:
7 389.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.46 USD (5.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.91% (5.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 100
EURUSD 44
GBPUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 230
EURUSD 16
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 400
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.54 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 59
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +117.69 USD
Perte consécutive maximale: -1.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real05
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Pro
0.00 × 8
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 44
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 5
Tickmill-Live02
0.02 × 56
ViproMarkets-Live
0.11 × 9
GoMarkets-Real 2
0.15 × 67
FBS-Real-7
0.27 × 11
JustForex-Live
0.28 × 18
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.37 × 130
XMGlobal-Real 30
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 91
XM.COM-Real 20
0.42 × 36
80 plus...
SAfe trading for daily profit and long term investment using news analysis and tecnical analysis, copy me and sleep with peace of mind i will care about your money 
Aucun avis
2025.11.08 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
