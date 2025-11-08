- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPCAD.r
|4
|EURCAD.r
|4
|CADCHF.r
|4
|CADJPY.r
|3
|NZDJPY.r
|2
|AUDUSD.r
|2
|NZDCHF.r
|2
|USDCAD.r
|2
|GBPCHF.r
|2
|EURAUD.r
|1
|AUDCHF.r
|1
|EURUSD.r
|1
|GBPAUD.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|EURGBP.r
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPCAD.r
|18
|EURCAD.r
|17
|CADCHF.r
|3
|CADJPY.r
|5
|NZDJPY.r
|7
|AUDUSD.r
|-3
|NZDCHF.r
|-5
|USDCAD.r
|9
|GBPCHF.r
|2
|EURAUD.r
|-2
|AUDCHF.r
|-2
|EURUSD.r
|-3
|GBPAUD.r
|-6
|AUDJPY.r
|-8
|EURGBP.r
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPCAD.r
|443
|EURCAD.r
|398
|CADCHF.r
|50
|CADJPY.r
|152
|NZDJPY.r
|172
|AUDUSD.r
|-30
|NZDCHF.r
|-30
|USDCAD.r
|127
|GBPCHF.r
|65
|EURAUD.r
|-55
|AUDCHF.r
|-21
|EURUSD.r
|-41
|GBPAUD.r
|-233
|AUDJPY.r
|-176
|EURGBP.r
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Friday Pulse — FP Markets Copytrading (SVX Strategies)
Friday Pulse is a fully algorithmic strategy designed to trade only around the Friday session close, focusing on the predictable flows generated when positions are closed before the weekend.
-
Trades only on Friday close
-
Based on momentum and closing flows
-
Built-in risk management
-
Available exclusively via FP Markets Social/Copy Trading
How to copy:
-
Open an FP Markets account
-
Fund your account.
-
Go to FP Markets Social/Copy Trading.
-
Subscribe directly to Friday Pulse here:
👉 https://social.fpglobaltrading.com/portal/registration/subscription/90366/FridayPulse30
More info about the strategy:
🌐 https://svxstrategies.com/