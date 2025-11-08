SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Friday Pulse FPMarkets
Alberto Boada

Friday Pulse FPMarkets

Alberto Boada
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
23 (74.19%)
Perte trades:
8 (25.81%)
Meilleure transaction:
6.49 USD
Pire transaction:
-7.44 USD
Bénéfice brut:
82.46 USD (1 565 pips)
Perte brute:
-48.55 USD (688 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (40.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.88%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
12 (38.71%)
Courts trades:
19 (61.29%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.09 USD
Bénéfice moyen:
3.59 USD
Perte moyenne:
-6.07 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-34.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.93 USD (8)
Croissance mensuelle:
3.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.60 USD
Maximal:
35.29 USD (3.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.08% (0.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD.r 4
EURCAD.r 4
CADCHF.r 4
CADJPY.r 3
NZDJPY.r 2
AUDUSD.r 2
NZDCHF.r 2
USDCAD.r 2
GBPCHF.r 2
EURAUD.r 1
AUDCHF.r 1
EURUSD.r 1
GBPAUD.r 1
AUDJPY.r 1
EURGBP.r 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD.r 18
EURCAD.r 17
CADCHF.r 3
CADJPY.r 5
NZDJPY.r 7
AUDUSD.r -3
NZDCHF.r -5
USDCAD.r 9
GBPCHF.r 2
EURAUD.r -2
AUDCHF.r -2
EURUSD.r -3
GBPAUD.r -6
AUDJPY.r -8
EURGBP.r 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD.r 443
EURCAD.r 398
CADCHF.r 50
CADJPY.r 152
NZDJPY.r 172
AUDUSD.r -30
NZDCHF.r -30
USDCAD.r 127
GBPCHF.r 65
EURAUD.r -55
AUDCHF.r -21
EURUSD.r -41
GBPAUD.r -233
AUDJPY.r -176
EURGBP.r 56
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.49 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +40.48 USD
Perte consécutive maximale: -34.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Friday Pulse — FP Markets Copytrading (SVX Strategies)

Friday Pulse is a fully algorithmic strategy designed to trade only around the Friday session close, focusing on the predictable flows generated when positions are closed before the weekend.

  • Trades only on Friday close

  • Based on momentum and closing flows

  • Built-in risk management

  • Available exclusively via FP Markets Social/Copy Trading

How to copy:

  1. Open an FP Markets account

  2. Fund your account.

  3. Go to FP Markets Social/Copy Trading.

  4. Subscribe directly to Friday Pulse here:
    👉 https://social.fpglobaltrading.com/portal/registration/subscription/90366/FridayPulse30

More info about the strategy:
🌐 https://svxstrategies.com/


Aucun avis
2025.11.08 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
