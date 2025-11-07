SignauxSections
Botond Ratonyi

YT Gold Project Live

Botond Ratonyi
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
583
Bénéfice trades:
313 (53.68%)
Perte trades:
270 (46.31%)
Meilleure transaction:
47.08 USD
Pire transaction:
-31.96 USD
Bénéfice brut:
1 788.52 USD (179 471 pips)
Perte brute:
-1 671.83 USD (165 387 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (71.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.34 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.96%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
547 (93.83%)
Courts trades:
36 (6.17%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
5.71 USD
Perte moyenne:
-6.19 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-51.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.85 USD (4)
Croissance mensuelle:
25.91%
Prévision annuelle:
314.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.90 USD
Maximal:
162.41 USD (46.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.66% (162.41 USD)
Par fonds propres:
0.52% (1.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 583
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 117
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.08 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +71.34 USD
Perte consécutive maximale: -51.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Aucun avis
2025.11.07 22:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 22:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.