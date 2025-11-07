SignauxSections
Ziead Hazem Hasan Khatab

FOREX MASTERS UAE

Ziead Hazem Hasan Khatab
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -45%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
28 (49.12%)
Perte trades:
29 (50.88%)
Meilleure transaction:
88.53 USD
Pire transaction:
-53.96 USD
Bénéfice brut:
203.92 USD (84 966 pips)
Perte brute:
-419.07 USD (146 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (39.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.53 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
63.67%
Charge de dépôt maximale:
54.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
29 (50.88%)
Courts trades:
28 (49.12%)
Facteur de profit:
0.49
Rendement attendu:
-3.77 USD
Bénéfice moyen:
7.28 USD
Perte moyenne:
-14.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-91.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.44 USD (3)
Croissance mensuelle:
-44.67%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.15 USD
Maximal:
217.54 USD (44.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.95% (217.54 USD)
Par fonds propres:
20.13% (80.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 56
GBPAUDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -216
GBPAUDm 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -62K
GBPAUDm 19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.53 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +39.12 USD
Perte consécutive maximale: -91.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real35" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

WE ARE THE FOREX MASTERS AND THIS SIGNAL IS HERE TO STAY AND GROW WITH OVER +15 YEARS IN THE MARKET WE ARE HERE TO MAKE YOU A STEADY INCOME FROM THE MARKET 
Aucun avis
2025.11.10 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 10:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 02:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 20:59
Share of trading days is too low
2025.11.07 20:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 20:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 19:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 19:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 19:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
