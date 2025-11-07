SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Target 100k
Yu Jing Liao

Target 100k

Yu Jing Liao
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:50
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
169 (73.79%)
Perte trades:
60 (26.20%)
Meilleure transaction:
39.10 USD
Pire transaction:
-32.70 USD
Bénéfice brut:
758.97 USD (701 180 pips)
Perte brute:
-273.37 USD (140 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (57.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.76 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
149
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
7.64
Longs trades:
219 (95.63%)
Courts trades:
10 (4.37%)
Facteur de profit:
2.78
Rendement attendu:
2.12 USD
Bénéfice moyen:
4.49 USD
Perte moyenne:
-4.56 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-4.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.08 USD (2)
Croissance mensuelle:
9 350.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
63.57 USD (12.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 167
US500_x100 40
BTCUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 352
US500_x100 104
BTCUSD 29
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 277K
US500_x100 2.4K
BTCUSD 281K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.10 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +57.76 USD
Perte consécutive maximale: -4.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
稳定盈利
Aucun avis
2025.11.07 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 19:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
