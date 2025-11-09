SignauxSections
Diki Sahbana

Good Valley

Diki Sahbana
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -98%
VantageInternational-Live 7
1:2000
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
17 (62.96%)
Perte trades:
10 (37.04%)
Meilleure transaction:
10.71 USD
Pire transaction:
-8.38 USD
Bénéfice brut:
49.08 USD (269 894 pips)
Perte brute:
-48.36 USD (53 213 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (30.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.81 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
55.16%
Charge de dépôt maximale:
74.33%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
18 (66.67%)
Courts trades:
9 (33.33%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.03 USD
Bénéfice moyen:
2.89 USD
Perte moyenne:
-4.84 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-25.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.01 USD (5)
Croissance mensuelle:
-97.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.69 USD (37.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.78% (30.69 USD)
Par fonds propres:
46.25% (6.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 22
BTCUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -21
BTCUSD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -2.1K
BTCUSD 219K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.71 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +30.81 USD
Perte consécutive maximale: -25.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.11 15:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.11 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 13:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 12:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 11:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 11:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 06:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 06:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 06:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 03:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 02:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 08:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 08:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
