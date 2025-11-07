SignauxSections
Aleksandr Orlov

Alfa01112005

Aleksandr Orlov
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
74 (69.81%)
Perte trades:
32 (30.19%)
Meilleure transaction:
7 845.14 RUB
Pire transaction:
-7 448.73 RUB
Bénéfice brut:
44 306.08 RUB (51 715 pips)
Perte brute:
-25 777.48 RUB (40 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (15 987.46 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
15 987.46 RUB (24)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
63.37%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
70 (66.04%)
Courts trades:
36 (33.96%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
174.80 RUB
Bénéfice moyen:
598.73 RUB
Perte moyenne:
-805.55 RUB
Pertes consécutives maximales:
7 (-5 347.47 RUB)
Perte consécutive maximale:
-14 843.36 RUB (6)
Croissance mensuelle:
2.02%
Prévision annuelle:
24.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 171.52 RUB
Maximal:
14 895.83 RUB (22.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.97% (14 895.83 RUB)
Par fonds propres:
4.04% (657.18 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#LCO 14
USDCHFrfd 10
USDCADrfd 9
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 8
GBPJPYrfd 8
EURJPYrfd 8
EURGBPrfd 8
EURUSDrfd 7
AUDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
EURNZDrfd 3
GBPCHFrfd 3
AUDUSDrfd 2
NZDUSDrfd 2
XAUUSDrfd 2
XAGUSDrfd 2
GBPNZDrfd 1
EURSEKrfd 1
USDDKKrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#LCO 13
USDCHFrfd -126
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 18
USDJPYrfd 24
GBPJPYrfd -33
EURJPYrfd 54
EURGBPrfd -15
EURUSDrfd -36
AUDJPYrfd 23
GBPUSDrfd -15
EURNZDrfd 10
GBPCHFrfd 113
AUDUSDrfd 12
NZDUSDrfd -8
XAUUSDrfd 138
XAGUSDrfd 154
GBPNZDrfd 4
EURSEKrfd -14
USDDKKrfd -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#LCO 393
USDCHFrfd -3.6K
USDCADrfd -142
EURAUDrfd 2.1K
USDJPYrfd 1.6K
GBPJPYrfd -5.4K
EURJPYrfd 1.9K
EURGBPrfd -1K
EURUSDrfd -2.5K
AUDJPYrfd 1.5K
GBPUSDrfd -884
EURNZDrfd 811
GBPCHFrfd 2.3K
AUDUSDrfd 165
NZDUSDrfd -508
XAUUSDrfd 7.1K
XAGUSDrfd 23K
GBPNZDrfd 453
EURSEKrfd -9.6K
USDDKKrfd -6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 845.14 RUB
Pire transaction: -7 449 RUB
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +15 987.46 RUB
Perte consécutive maximale: -5 347.47 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.07 16:50
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 10.4% of days out of the 423 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alfa01112005
30 USD par mois
25%
0
0
USD
31K
RUB
60
0%
106
69%
100%
1.71
174.80
RUB
48%
1:40
