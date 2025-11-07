SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fast Scalping
Hizbullah Mangal

Fast Scalping

Hizbullah Mangal
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
813
Bénéfice trades:
738 (90.77%)
Perte trades:
75 (9.23%)
Meilleure transaction:
2.55 USD
Pire transaction:
-11.18 USD
Bénéfice brut:
477.63 USD (47 521 pips)
Perte brute:
-377.93 USD (37 756 pips)
Gains consécutifs maximales:
102 (77.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
77.60 USD (102)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
92.59%
Charge de dépôt maximale:
25.78%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
819
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
808 (99.38%)
Courts trades:
5 (0.62%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.65 USD
Perte moyenne:
-5.04 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.89 USD (4)
Croissance mensuelle:
35.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.83 USD
Maximal:
159.24 USD (49.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.72% (159.24 USD)
Par fonds propres:
11.50% (31.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 811
EURUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 99
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.7K
EURUSD 18
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.55 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 102
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +77.60 USD
Perte consécutive maximale: -2.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1785
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.15 × 341
Exness-Real17
1.19 × 139
RoboForex-ECN-2
1.23 × 709
ICMarketsSC-Live24
1.26 × 317
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
RoboForex-ECN
1.66 × 79
ICMarketsSC-Live16
1.83 × 103
Exness-Real9
1.89 × 226
42 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
.
Aucun avis
2025.11.07 17:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fast Scalping
30 USD par mois
35%
0
0
USD
276
USD
1
100%
813
90%
93%
1.26
0.12
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.