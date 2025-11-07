SignauxSections
Radoslaw Maciej Macek

Silent Gains

Radoslaw Maciej Macek
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 269%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 441
Bénéfice trades:
1 133 (78.62%)
Perte trades:
308 (21.37%)
Meilleure transaction:
1 415.74 EUR
Pire transaction:
-218.52 EUR
Bénéfice brut:
11 020.48 EUR (119 493 pips)
Perte brute:
-4 356.27 EUR (59 121 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (192.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 415.74 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.30%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
15.30
Longs trades:
1 062 (73.70%)
Courts trades:
379 (26.30%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
4.62 EUR
Bénéfice moyen:
9.73 EUR
Perte moyenne:
-14.14 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-99.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-432.80 EUR (6)
Croissance mensuelle:
13.16%
Prévision annuelle:
159.69%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.09 EUR
Maximal:
435.64 EUR (5.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.05% (434.35 EUR)
Par fonds propres:
2.32% (148.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1438
GBPAUD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 7.6K
GBPAUD -2
EURUSD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 60K
GBPAUD -19
EURUSD -73
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 415.74 EUR
Pire transaction: -219 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +192.11 EUR
Perte consécutive maximale: -99.83 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
The Silent Gains strategy was designed for traders who seek systematic loss recovery in the ever-changing conditions of the Forex market. Its core principle is the dynamic opening of additional positions when the market temporarily moves against the initial trade.

This approach helps reduce the average entry cost and increase the probability of closing a trading series in profit, even after periods of temporary drawdown.


Aucun avis
2025.11.07 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
