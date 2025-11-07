SignauxSections
Ali Aram Tahir Tahir

RoBootXS

Ali Aram Tahir Tahir
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
Exness-MT5Real32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
117 (86.66%)
Perte trades:
18 (13.33%)
Meilleure transaction:
47.14 USD
Pire transaction:
-58.68 USD
Bénéfice brut:
244.26 USD (203 296 pips)
Perte brute:
-166.39 USD (152 009 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (37.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.13 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
93.90%
Charge de dépôt maximale:
9.83%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
123 (91.11%)
Courts trades:
12 (8.89%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.58 USD
Bénéfice moyen:
2.09 USD
Perte moyenne:
-9.24 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.81 USD (2)
Croissance mensuelle:
26.94%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.92 USD
Maximal:
103.37 USD (33.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.08% (103.37 USD)
Par fonds propres:
6.66% (12.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 123
EURUSDm 7
USDCHFm 3
GBPJPYm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 75
EURUSDm -11
USDCHFm 0
GBPJPYm 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 51K
EURUSDm -1.1K
USDCHFm -6
GBPJPYm 1.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.14 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +37.96 USD
Perte consécutive maximale: -11.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.30 14:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 08:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
