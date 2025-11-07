SignauxSections
Leo Ance Sundara Ganda

SUPER GOLD from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
93
Bénéfice trades:
54 (58.06%)
Perte trades:
39 (41.94%)
Meilleure transaction:
13.15 USD
Pire transaction:
-3.72 USD
Bénéfice brut:
145.06 USD (5 865 pips)
Perte brute:
-38.17 USD (1 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (26.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.34 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
10.56%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
12.77
Longs trades:
53 (56.99%)
Courts trades:
40 (43.01%)
Facteur de profit:
3.80
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
2.69 USD
Perte moyenne:
-0.98 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.00 USD (2)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.95 USD
Maximal:
8.37 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.06% (8.37 USD)
Par fonds propres:
0.05% (7.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.15 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.34 USD
Perte consécutive maximale: -4.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Pepperstone-Edge01
7.08 × 38
Tickmill-Live09
7.35 × 267
EightcapLtd-Real-4
8.58 × 387
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
15.45 × 33
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Aucun avis
2025.11.07 08:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 07:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
