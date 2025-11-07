- Croissance
Trades:
14 870
Bénéfice trades:
8 872 (59.66%)
Perte trades:
5 998 (40.34%)
Meilleure transaction:
9 775.14 USD
Pire transaction:
-11 622.32 USD
Bénéfice brut:
789 506.16 USD (4 003 202 pips)
Perte brute:
-962 314.37 USD (13 690 554 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (3 205.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 103.06 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.06%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
7 576 (50.95%)
Courts trades:
7 294 (49.05%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-11.62 USD
Bénéfice moyen:
88.99 USD
Perte moyenne:
-160.44 USD
Pertes consécutives maximales:
134 (-14 202.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-61 354.70 USD (21)
Croissance mensuelle:
1.14%
Prévision annuelle:
13.81%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
181 342.13 USD
Maximal:
236 018.04 USD (232.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.45% (236 018.04 USD)
Par fonds propres:
0.05% (11.99 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3660
|USDJPY
|2660
|GBPAUD
|583
|AUDUSD
|502
|EURNZD
|482
|USDCAD
|466
|GBPUSD
|463
|EURAUD
|365
|GBPNZD
|317
|EURJPY
|302
|GBPJPY
|258
|USDCHF
|244
|NZDUSD
|209
|GBPCAD
|201
|EURHKD
|197
|USDPLN
|195
|USDNOK
|190
|USDDKK
|189
|AUDJPY
|188
|NZDCAD
|180
|EURCAD
|176
|AUDCHF
|160
|GBPNOK
|157
|NZDJPY
|135
|GBPDKK
|123
|CHFJPY
|122
|USDKRW
|121
|USDCZK
|119
|CADJPY
|114
|CADCHF
|108
|GBPSGD
|102
|EURZAR
|102
|NZDSGD
|99
|GBPCHF
|99
|USDZAR
|97
|EURCHF
|93
|USDMXN
|93
|GBPZAR
|90
|EURPLN
|87
|NZDCHF
|86
|USDSEK
|83
|EURMXN
|74
|AUDCAD
|71
|USDSGD
|68
|AUDNZD
|64
|USDHUF
|61
|USDCNH
|58
|EURSGD
|57
|USDILS
|52
|GBPSEK
|51
|EURGBP
|50
|XAUUSD
|18
|USDHKD
|8
|USCRUDE
|8
|XNGUSD
|5
|XAGUSD
|4
|XCUUSD
|2
|XNIUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-5K
|USDJPY
|-2K
|GBPAUD
|-225
|AUDUSD
|-15K
|EURNZD
|-18K
|USDCAD
|3.9K
|GBPUSD
|-26K
|EURAUD
|1.7K
|GBPNZD
|-16K
|EURJPY
|4.5K
|GBPJPY
|4.3K
|USDCHF
|2.5K
|NZDUSD
|8K
|GBPCAD
|-6.7K
|EURHKD
|-11K
|USDPLN
|-23K
|USDNOK
|-6.8K
|USDDKK
|-5.1K
|AUDJPY
|5.8K
|NZDCAD
|3K
|EURCAD
|-3.9K
|AUDCHF
|1.8K
|GBPNOK
|-832
|NZDJPY
|-2.9K
|GBPDKK
|-8.4K
|CHFJPY
|1.7K
|USDKRW
|-6.7K
|USDCZK
|-8.7K
|CADJPY
|3.2K
|CADCHF
|-22
|GBPSGD
|563
|EURZAR
|256
|NZDSGD
|-248
|GBPCHF
|669
|USDZAR
|943
|EURCHF
|891
|USDMXN
|1.1K
|GBPZAR
|747
|EURPLN
|-947
|NZDCHF
|802
|USDSEK
|606
|EURMXN
|1.1K
|AUDCAD
|-52K
|USDSGD
|-475
|AUDNZD
|1.4K
|USDHUF
|1.8K
|USDCNH
|-93
|EURSGD
|458
|USDILS
|847
|GBPSEK
|-934
|EURGBP
|1K
|XAUUSD
|-6.6K
|USDHKD
|-10
|USCRUDE
|-286
|XNGUSD
|554
|XAGUSD
|893
|XCUUSD
|-50
|XNIUSD
|51
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|20K
|USDJPY
|-71K
|GBPAUD
|-469K
|AUDUSD
|-50K
|EURNZD
|-352K
|USDCAD
|-55K
|GBPUSD
|-5.9K
|EURAUD
|-31K
|GBPNZD
|-234K
|EURJPY
|2.3K
|GBPJPY
|2.9K
|USDCHF
|-30K
|NZDUSD
|-13K
|GBPCAD
|-115K
|EURHKD
|-1.2M
|USDPLN
|-430K
|USDNOK
|-1.6M
|USDDKK
|-771K
|AUDJPY
|6.5K
|NZDCAD
|-17K
|EURCAD
|-81K
|AUDCHF
|-4.2K
|GBPNOK
|-863K
|NZDJPY
|-45K
|GBPDKK
|-502K
|CHFJPY
|2.3K
|USDKRW
|-15K
|USDCZK
|-2.7M
|CADJPY
|1.3K
|CADCHF
|-17K
|GBPSGD
|-1.1K
|EURZAR
|-30K
|NZDSGD
|-7.2K
|GBPCHF
|-240
|USDZAR
|30K
|EURCHF
|823
|USDMXN
|25K
|GBPZAR
|-30K
|EURPLN
|-22K
|NZDCHF
|-7.1K
|USDSEK
|-13K
|EURMXN
|6.9K
|AUDCAD
|-13K
|USDSGD
|-12K
|AUDNZD
|-1.4K
|USDHUF
|1K
|USDCNH
|-1.9K
|EURSGD
|926
|USDILS
|-3.6K
|GBPSEK
|-2.8K
|EURGBP
|76
|XAUUSD
|-3.4K
|USDHKD
|-1.1K
|USCRUDE
|-1.8K
|XNGUSD
|361
|XAGUSD
|889
|XCUUSD
|-98
|XNIUSD
|2.6K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9 775.14 USD
Pire transaction: -11 622 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +3 205.41 USD
Perte consécutive maximale: -14 202.27 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.14 × 37
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.50 × 68
|
FXCESS-Live01
|5.19 × 26
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
