Signaux / MetaTrader 4 / XUSDJPY
Reynor Buenaflor

XUSDJPY

Reynor Buenaflor
0 avis
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 -70%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 870
Bénéfice trades:
8 872 (59.66%)
Perte trades:
5 998 (40.34%)
Meilleure transaction:
9 775.14 USD
Pire transaction:
-11 622.32 USD
Bénéfice brut:
789 506.16 USD (4 003 202 pips)
Perte brute:
-962 314.37 USD (13 690 554 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (3 205.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 103.06 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.06%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
7 576 (50.95%)
Courts trades:
7 294 (49.05%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-11.62 USD
Bénéfice moyen:
88.99 USD
Perte moyenne:
-160.44 USD
Pertes consécutives maximales:
134 (-14 202.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-61 354.70 USD (21)
Croissance mensuelle:
1.14%
Prévision annuelle:
13.81%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
181 342.13 USD
Maximal:
236 018.04 USD (232.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.45% (236 018.04 USD)
Par fonds propres:
0.05% (11.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3660
USDJPY 2660
GBPAUD 583
AUDUSD 502
EURNZD 482
USDCAD 466
GBPUSD 463
EURAUD 365
GBPNZD 317
EURJPY 302
GBPJPY 258
USDCHF 244
NZDUSD 209
GBPCAD 201
EURHKD 197
USDPLN 195
USDNOK 190
USDDKK 189
AUDJPY 188
NZDCAD 180
EURCAD 176
AUDCHF 160
GBPNOK 157
NZDJPY 135
GBPDKK 123
CHFJPY 122
USDKRW 121
USDCZK 119
CADJPY 114
CADCHF 108
GBPSGD 102
EURZAR 102
NZDSGD 99
GBPCHF 99
USDZAR 97
EURCHF 93
USDMXN 93
GBPZAR 90
EURPLN 87
NZDCHF 86
USDSEK 83
EURMXN 74
AUDCAD 71
USDSGD 68
AUDNZD 64
USDHUF 61
USDCNH 58
EURSGD 57
USDILS 52
GBPSEK 51
EURGBP 50
XAUUSD 18
USDHKD 8
USCRUDE 8
XNGUSD 5
XAGUSD 4
XCUUSD 2
XNIUSD 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -5K
USDJPY -2K
GBPAUD -225
AUDUSD -15K
EURNZD -18K
USDCAD 3.9K
GBPUSD -26K
EURAUD 1.7K
GBPNZD -16K
EURJPY 4.5K
GBPJPY 4.3K
USDCHF 2.5K
NZDUSD 8K
GBPCAD -6.7K
EURHKD -11K
USDPLN -23K
USDNOK -6.8K
USDDKK -5.1K
AUDJPY 5.8K
NZDCAD 3K
EURCAD -3.9K
AUDCHF 1.8K
GBPNOK -832
NZDJPY -2.9K
GBPDKK -8.4K
CHFJPY 1.7K
USDKRW -6.7K
USDCZK -8.7K
CADJPY 3.2K
CADCHF -22
GBPSGD 563
EURZAR 256
NZDSGD -248
GBPCHF 669
USDZAR 943
EURCHF 891
USDMXN 1.1K
GBPZAR 747
EURPLN -947
NZDCHF 802
USDSEK 606
EURMXN 1.1K
AUDCAD -52K
USDSGD -475
AUDNZD 1.4K
USDHUF 1.8K
USDCNH -93
EURSGD 458
USDILS 847
GBPSEK -934
EURGBP 1K
XAUUSD -6.6K
USDHKD -10
USCRUDE -286
XNGUSD 554
XAGUSD 893
XCUUSD -50
XNIUSD 51
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 20K
USDJPY -71K
GBPAUD -469K
AUDUSD -50K
EURNZD -352K
USDCAD -55K
GBPUSD -5.9K
EURAUD -31K
GBPNZD -234K
EURJPY 2.3K
GBPJPY 2.9K
USDCHF -30K
NZDUSD -13K
GBPCAD -115K
EURHKD -1.2M
USDPLN -430K
USDNOK -1.6M
USDDKK -771K
AUDJPY 6.5K
NZDCAD -17K
EURCAD -81K
AUDCHF -4.2K
GBPNOK -863K
NZDJPY -45K
GBPDKK -502K
CHFJPY 2.3K
USDKRW -15K
USDCZK -2.7M
CADJPY 1.3K
CADCHF -17K
GBPSGD -1.1K
EURZAR -30K
NZDSGD -7.2K
GBPCHF -240
USDZAR 30K
EURCHF 823
USDMXN 25K
GBPZAR -30K
EURPLN -22K
NZDCHF -7.1K
USDSEK -13K
EURMXN 6.9K
AUDCAD -13K
USDSGD -12K
AUDNZD -1.4K
USDHUF 1K
USDCNH -1.9K
EURSGD 926
USDILS -3.6K
GBPSEK -2.8K
EURGBP 76
XAUUSD -3.4K
USDHKD -1.1K
USCRUDE -1.8K
XNGUSD 361
XAGUSD 889
XCUUSD -98
XNIUSD 2.6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 775.14 USD
Pire transaction: -11 622 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +3 205.41 USD
Perte consécutive maximale: -14 202.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.50 × 68
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
Awesome UJ trading
Aucun avis
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
