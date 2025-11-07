- Croissance
Trades:
195
Bénéfice trades:
66 (33.84%)
Perte trades:
129 (66.15%)
Meilleure transaction:
40.94 USD
Pire transaction:
-41.12 USD
Bénéfice brut:
618.10 USD (205 983 pips)
Perte brute:
-673.92 USD (225 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (71.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.07 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
85 (43.59%)
Courts trades:
110 (56.41%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
9.37 USD
Perte moyenne:
-5.22 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-64.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-128.60 USD (13)
Croissance mensuelle:
-35.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.65 USD
Maximal:
244.71 USD (83.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.20% (244.71 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
All trades are manually. No EA bot.
Min Deposit: $120
Weekly Target: Up to $50 USD
Strategy: Breakeven Structure & Retest FVG
Pairs: US100 (NAS100)/ Futures
Best for Beginner or Low income to Start Earning with Money.
You can also check it out on FP Social Trading (Azure_SG)
