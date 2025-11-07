SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AzureSG
Ong Kai Wei Edmund

AzureSG

Ong Kai Wei Edmund
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -35%
FPMarketsSC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
195
Bénéfice trades:
66 (33.84%)
Perte trades:
129 (66.15%)
Meilleure transaction:
40.94 USD
Pire transaction:
-41.12 USD
Bénéfice brut:
618.10 USD (205 983 pips)
Perte brute:
-673.92 USD (225 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (71.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.07 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
85 (43.59%)
Courts trades:
110 (56.41%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
9.37 USD
Perte moyenne:
-5.22 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-64.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-128.60 USD (13)
Croissance mensuelle:
-35.23%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.65 USD
Maximal:
244.71 USD (83.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.20% (244.71 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 -20K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.94 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +71.07 USD
Perte consécutive maximale: -64.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

All trades are manually. No EA bot. 
Min Deposit: $120
Weekly Target: Up to $50 USD 

Strategy: Breakeven Structure & Retest FVG 

Pairs: US100 (NAS100)/ Futures

Best for Beginner or Low income to Start Earning with Money. 

You can also check it out on FP Social Trading (Azure_SG)

Aucun avis
2025.11.07 08:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
