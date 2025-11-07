SignauxSections
HA BINH INTERNATIONAL JSC

Elise EA

HA BINH INTERNATIONAL JSC
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
738
Bénéfice trades:
539 (73.03%)
Perte trades:
199 (26.96%)
Meilleure transaction:
313.95 USD
Pire transaction:
-217.26 USD
Bénéfice brut:
3 822.26 USD (385 864 pips)
Perte brute:
-2 810.45 USD (282 865 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (17.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
524.05 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
80.02%
Charge de dépôt maximale:
0.80%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
742
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
1.58
Longs trades:
430 (58.27%)
Courts trades:
308 (41.73%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
1.37 USD
Bénéfice moyen:
7.09 USD
Perte moyenne:
-14.12 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-78.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-570.71 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.34%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.45 USD
Maximal:
639.09 USD (0.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.21% (626.84 USD)
Par fonds propres:
0.01% (41.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 689
BTCUSD 45
EURUSD 3
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 985
BTCUSD 25
EURUSD 2
GBPUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 99K
EURUSD 58
GBPUSD 22
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +313.95 USD
Pire transaction: -217 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +17.92 USD
Perte consécutive maximale: -78.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AquaFunded-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔥 Elise’s EA (MT4 & MT5) 🔥
💥 Smart, Fast, and Reliable – Trade 24/7, even on weekends!

🔹 Recommended Pairs: XAUUSD, BTCUSD
🔹 Fully Automated Trading – No manual intervention required!

📩 Get the Full Version + Settings: @EliseRenard
🚀 Join our community for profit updates & results:
👉 https://t.me/ElisesEA

==============================

🌟 Compatible with MT4 & MT5 accounts at EXNESS broker
🔗 https://www.exness.com/a/tlb6jlb6

Aucun avis
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
