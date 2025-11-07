SignauxSections
Mirza Shahbaz Ahmed

AB Fans

Mirza Shahbaz Ahmed
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 16%
VantageInternational-Live 10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
779
Bénéfice trades:
701 (89.98%)
Perte trades:
78 (10.01%)
Meilleure transaction:
24.42 GBP
Pire transaction:
-149.30 GBP
Bénéfice brut:
1 578.09 GBP (4 256 579 pips)
Perte brute:
-1 050.16 GBP (44 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
170 (322.61 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
322.61 GBP (170)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
9.02%
Charge de dépôt maximale:
2.57%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
309
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
637 (81.77%)
Courts trades:
142 (18.23%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
0.68 GBP
Bénéfice moyen:
2.25 GBP
Perte moyenne:
-13.46 GBP
Pertes consécutives maximales:
8 (-709.22 GBP)
Perte consécutive maximale:
-709.22 GBP (8)
Croissance mensuelle:
16.15%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.92 GBP
Maximal:
709.52 GBP (17.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.30% (710.02 GBP)
Par fonds propres:
0.17% (6.13 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 726
BTCUSD 22
GBPJPY+ 6
EURUSD+ 4
ETHUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 677
BTCUSD 49
GBPJPY+ 0
EURUSD+ 2
ETHUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 87K
BTCUSD 117K
GBPJPY+ 38
EURUSD+ 28
ETHUSD -382
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.42 GBP
Pire transaction: -149 GBP
Gains consécutifs maximales: 170
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +322.61 GBP
Perte consécutive maximale: -709.22 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
