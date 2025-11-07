- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
779
Bénéfice trades:
701 (89.98%)
Perte trades:
78 (10.01%)
Meilleure transaction:
24.42 GBP
Pire transaction:
-149.30 GBP
Bénéfice brut:
1 578.09 GBP (4 256 579 pips)
Perte brute:
-1 050.16 GBP (44 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
170 (322.61 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
322.61 GBP (170)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
9.02%
Charge de dépôt maximale:
2.57%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
309
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
637 (81.77%)
Courts trades:
142 (18.23%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
0.68 GBP
Bénéfice moyen:
2.25 GBP
Perte moyenne:
-13.46 GBP
Pertes consécutives maximales:
8 (-709.22 GBP)
Perte consécutive maximale:
-709.22 GBP (8)
Croissance mensuelle:
16.15%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
78.92 GBP
Maximal:
709.52 GBP (17.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.30% (710.02 GBP)
Par fonds propres:
0.17% (6.13 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|726
|BTCUSD
|22
|GBPJPY+
|6
|EURUSD+
|4
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|677
|BTCUSD
|49
|GBPJPY+
|0
|EURUSD+
|2
|ETHUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|87K
|BTCUSD
|117K
|GBPJPY+
|38
|EURUSD+
|28
|ETHUSD
|-382
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +24.42 GBP
Pire transaction: -149 GBP
Gains consécutifs maximales: 170
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +322.61 GBP
Perte consécutive maximale: -709.22 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
49.9 USD par mois
16%
0
0
USD
USD
3.6K
GBP
GBP
3
1%
779
89%
9%
1.50
0.68
GBP
GBP
19%
1:100