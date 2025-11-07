SignauxSections
Umar Bakhtiar

OnTheTrade XAUUSD

Umar Bakhtiar
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
38 (74.50%)
Perte trades:
13 (25.49%)
Meilleure transaction:
61.90 USD
Pire transaction:
-247.70 USD
Bénéfice brut:
802.10 USD (8 001 pips)
Perte brute:
-874.20 USD (8 685 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (137.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158.30 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.19%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
31 (60.78%)
Courts trades:
20 (39.22%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-1.41 USD
Bénéfice moyen:
21.11 USD
Perte moyenne:
-67.25 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-282.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-282.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
-70.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
223.80 USD
Maximal:
455.20 USD (105.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.71% (455.10 USD)
Par fonds propres:
0.39% (41.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 48
GBPUSDu 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu -92
GBPUSDu 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu -886
GBPUSDu 202
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +61.90 USD
Pire transaction: -248 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +137.00 USD
Perte consécutive maximale: -282.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBFuturesIndonesia-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.07 05:27
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.