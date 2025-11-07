SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LegionEAUSD
Herdy Muhammad Akbar

LegionEAUSD

Herdy Muhammad Akbar
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
6 (66.66%)
Perte trades:
3 (33.33%)
Meilleure transaction:
19.46 USD
Pire transaction:
-6.36 USD
Bénéfice brut:
78.29 USD (78 279 pips)
Perte brute:
-16.46 USD (16 458 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (53.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.42 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.75
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
9.72
Longs trades:
8 (88.89%)
Courts trades:
1 (11.11%)
Facteur de profit:
4.76
Rendement attendu:
6.87 USD
Bénéfice moyen:
13.05 USD
Perte moyenne:
-5.49 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.36 USD (1)
Croissance mensuelle:
29.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.01 USD
Maximal:
6.36 USD (2.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 62
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.46 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +53.42 USD
Perte consécutive maximale: -6.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
51 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

LegionEA adalah tehnik entry otomatis menggunakan AI dengan tehnik trading yang sudah kami pelajari beberapa tahun ke belakang dan mendapatkan profit selama beberapa tahun ini, sudah teruji anti MC dan selalu profit perbulan nya bahkan bisa sampai setiap minggu. Kami menggunakan RR 1:2 dengan risk 5% pertrade menyesuaikan dengan balance dengan Winrate rata-rata di atas 50% sehingga sangat kecil kemungkinan terkena MC(Margin Call).

Aucun avis
2025.11.07 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 01:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire