SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DamarsiFx
Achmad Agus Setiawan

DamarsiFx

Achmad Agus Setiawan
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
FBS-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
61 (69.31%)
Perte trades:
27 (30.68%)
Meilleure transaction:
36.19 EUR
Pire transaction:
-30.07 EUR
Bénéfice brut:
266.18 EUR (30 411 pips)
Perte brute:
-195.05 EUR (20 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (80.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
80.43 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.26%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
35 (39.77%)
Courts trades:
53 (60.23%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.81 EUR
Bénéfice moyen:
4.36 EUR
Perte moyenne:
-7.22 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-13.32 EUR)
Perte consécutive maximale:
-36.64 EUR (2)
Croissance mensuelle:
14.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
70.25 EUR (10.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.89% (70.25 EUR)
Par fonds propres:
11.10% (65.46 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 87
XAUEUR 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 91
XAUEUR -10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
XAUEUR -853
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.19 EUR
Pire transaction: -30 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +80.43 EUR
Perte consécutive maximale: -13.32 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Learning signal for trader educated especially for Damarsi's trader. Focus on a metal(XAU)
Aucun avis
2025.11.07 00:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DamarsiFx
30 USD par mois
14%
0
0
USD
575
EUR
1
0%
88
69%
100%
1.36
0.81
EUR
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.