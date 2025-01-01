Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 484%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 81
- Trades
- 562
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.24
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 596%
- Abonnés
- 72
- Semaines
- 210
- Trades
- 5500
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 233%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 69
- Trades
- 422
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.35
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 455%
- Abonnés
- 122
- Semaines
- 47
- Trades
- 1540
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.02
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 529%
- Abonnés
- 16
- Semaines
- 41
- Trades
- 133
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.03
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 4 113%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 44
- Trades
- 1912
- Gagner
- 52%
- Facteur de profit
- 1.78
- DD max.
- 46%
- Croissance
- 476%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 125
- Trades
- 1171
- Gagner
- 77%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 124%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 55
- Trades
- 184
- Gagner
- 83%
- Facteur de profit
- 1.32
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 5 128%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 234
- Trades
- 1430
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 793%
- Abonnés
- 39
- Semaines
- 153
- Trades
- 589
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 4.52
- DD max.
- 10%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.