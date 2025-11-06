SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SeargeantFX
Arnas Eka Putra Utama Salili

SeargeantFX

Arnas Eka Putra Utama Salili
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
313
Bénéfice trades:
120 (38.33%)
Perte trades:
193 (61.66%)
Meilleure transaction:
4 156.77 USD
Pire transaction:
-2 669.89 USD
Bénéfice brut:
50 772.47 USD (432 004 pips)
Perte brute:
-41 644.85 USD (344 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (14 300.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 300.09 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
50 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.66
Longs trades:
173 (55.27%)
Courts trades:
140 (44.73%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
29.16 USD
Bénéfice moyen:
423.10 USD
Perte moyenne:
-215.78 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 309.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 440.67 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 010.81 USD
Maximal:
13 793.47 USD (47.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 283
NQ100.R 28
GBPJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.6K
NQ100.R -486
GBPJPY 1
CADJPY 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 163K
NQ100.R -76K
GBPJPY 56
CADJPY 876
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 156.77 USD
Pire transaction: -2 670 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +14 300.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 309.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real33
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Aucun avis
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 50 days
