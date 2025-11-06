SignauxSections
Heiko Donat

Code Green

Heiko Donat
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 984
Bénéfice trades:
1 376 (69.35%)
Perte trades:
608 (30.65%)
Meilleure transaction:
29.92 USD
Pire transaction:
-77.18 USD
Bénéfice brut:
3 393.94 USD (107 911 pips)
Perte brute:
-2 795.45 USD (78 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (70.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.22 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
2.11%
Charge de dépôt maximale:
117.13%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
889 (44.81%)
Courts trades:
1 095 (55.19%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.47 USD
Perte moyenne:
-4.60 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-21.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-253.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
17.55%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
73.25 USD
Maximal:
525.77 USD (10.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.00% (525.77 USD)
Par fonds propres:
27.91% (951.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1979
US30 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 599
US30 -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
US30 -745
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.92 USD
Pire transaction: -77 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +70.22 USD
Perte consécutive maximale: -21.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.98 × 46
ICMarketsSC-Live24
2.10 × 72
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Aucun avis
2025.12.05 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 07:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 06:27
Share of trading days is too low
2025.11.06 17:47
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.29% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

