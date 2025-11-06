SignauxSections
Ali Hamad Askar

Arbitrager

Ali Hamad Askar
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
RazeGlobalMarkets-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
73 (53.67%)
Perte trades:
63 (46.32%)
Meilleure transaction:
237.60 USD
Pire transaction:
-225.00 USD
Bénéfice brut:
2 456.59 USD (60 634 pips)
Perte brute:
-1 993.65 USD (48 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (92.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
245.96 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
2.28%
Charge de dépôt maximale:
9.63%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
138
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
1.28
Longs trades:
66 (48.53%)
Courts trades:
70 (51.47%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
3.40 USD
Bénéfice moyen:
33.65 USD
Perte moyenne:
-31.65 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-103.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-360.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
163.40 USD
Maximal:
360.30 USD (3.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.53% (360.30 USD)
Par fonds propres:
0.18% (19.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US100v 26
.US100x 26
.DE40k 25
.DE40s 20
.US30m 18
.US30x 16
.US30v 3
.DE40ix 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US100v 188
.US100x 137
.DE40k -142
.DE40s 167
.US30m 184
.US30x -76
.US30v 2
.DE40ix 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US100v 941
.US100x 688
.DE40k -8.4K
.DE40s 15K
.US30m 1.8K
.US30x -761
.US30v 50
.DE40ix 2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +237.60 USD
Pire transaction: -225 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +92.95 USD
Perte consécutive maximale: -103.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RazeGlobalMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

DO NOT COPY

PM me if interested

Aucun avis
2025.11.06 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Arbitrager
30 USD par mois
5%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
136
53%
2%
1.23
3.40
USD
4%
1:100
