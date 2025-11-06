- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
173
Bénéfice trades:
140 (80.92%)
Perte trades:
33 (19.08%)
Meilleure transaction:
37.55 USD
Pire transaction:
-16.70 USD
Bénéfice brut:
614.38 USD (478 817 pips)
Perte brute:
-177.04 USD (195 516 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (71.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.38 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
13.86%
Charge de dépôt maximale:
15.73%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
12.28
Longs trades:
120 (69.36%)
Courts trades:
53 (30.64%)
Facteur de profit:
3.47
Rendement attendu:
2.53 USD
Bénéfice moyen:
4.39 USD
Perte moyenne:
-5.36 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-24.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
222.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.60 USD (8.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.03% (32.36 USD)
Par fonds propres:
2.22% (11.42 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|BTCUSD
|13
|NZDJPY
|1
|US500
|1
|JP225
|1
|EURJPY
|1
|AUDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|355
|BTCUSD
|57
|NZDJPY
|5
|US500
|3
|JP225
|2
|EURJPY
|5
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|3
|NZDUSD
|3
|AUDNZD
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|224K
|BTCUSD
|54K
|NZDJPY
|153
|US500
|1.5K
|JP225
|3.3K
|EURJPY
|162
|AUDCHF
|61
|GBPJPY
|100
|NZDUSD
|58
|AUDNZD
|0
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +37.55 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +71.38 USD
Perte consécutive maximale: -24.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Smart Trend Gold II
Catches the main trend of gold. Trades follow the trend direction, combined with pullbacks and confirmation signals. SL/TP are clearly defined, with proper risk management. I recommend starting with a small capital to observe the strategy. While Smart Trend Gold II delivers steady and relatively safe profits, losses can still occur, as the market is always volatile.
Aucun avis
