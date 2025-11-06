SignauxSections
Huynh Thien Vuong

Smart Trend Gold II

0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 223%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
173
Bénéfice trades:
140 (80.92%)
Perte trades:
33 (19.08%)
Meilleure transaction:
37.55 USD
Pire transaction:
-16.70 USD
Bénéfice brut:
614.38 USD (478 817 pips)
Perte brute:
-177.04 USD (195 516 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (71.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.38 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
13.86%
Charge de dépôt maximale:
15.73%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
12.28
Longs trades:
120 (69.36%)
Courts trades:
53 (30.64%)
Facteur de profit:
3.47
Rendement attendu:
2.53 USD
Bénéfice moyen:
4.39 USD
Perte moyenne:
-5.36 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-24.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.60 USD (3)
Croissance mensuelle:
222.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.60 USD (8.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.03% (32.36 USD)
Par fonds propres:
2.22% (11.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 152
BTCUSD 13
NZDJPY 1
US500 1
JP225 1
EURJPY 1
AUDCHF 1
GBPJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 355
BTCUSD 57
NZDJPY 5
US500 3
JP225 2
EURJPY 5
AUDCHF 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
AUDNZD 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 224K
BTCUSD 54K
NZDJPY 153
US500 1.5K
JP225 3.3K
EURJPY 162
AUDCHF 61
GBPJPY 100
NZDUSD 58
AUDNZD 0
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.55 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +71.38 USD
Perte consécutive maximale: -24.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Smart Trend Gold II

Catches the main trend of gold. Trades follow the trend direction, combined with pullbacks and confirmation signals. SL/TP are clearly defined, with proper risk management. I recommend starting with a small capital to observe the strategy. While Smart Trend Gold II delivers steady and relatively safe profits, losses can still occur, as the market is always volatile.


Aucun avis
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart Trend Gold II
30 USD par mois
223%
0
0
USD
519
USD
1
0%
173
80%
14%
3.47
2.53
USD
11%
1:200
