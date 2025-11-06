Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 NationFXLLC-Real 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 1 OANDA-OGM Live-1 0.00 × 6 FxPro.com-Real03 0.00 × 1 XM.COM-Real 3 0.00 × 2 Axi-US12-Live 0.00 × 8 RangeMarkets-Real2 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.00 × 3 AxiTrader-US03-Live 0.00 × 1 SuperForex-Real 0.00 × 18 JustForex-Demo 0.00 × 1 XMGlobal-Real 17 0.00 × 2 CapitalInvestment-Live 2 0.00 × 1 JustForex-Live2 0.00 × 1 PureMarket-Demo 0.00 × 2 OctaFX-Real6 0.00 × 1 ATFXGM9-Live 0.00 × 1 FBS-Real-12 0.00 × 2 VantageInternational-Live 20 0.00 × 1 PUPrime-Live 2 0.00 × 2 AmanaCapital-Real 0.00 × 2 TickmillAsia-Live06 0.00 × 2 524 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou